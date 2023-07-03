«Не хватает близкого человека рядом»: певица МакSим объявила себя свободной женщиной

40-летняя певица МакSим – одна из тех знаменитостей, кто предпочитает не распространяться о личной жизни, поэтому у поклонников крайне мало информации о том, что происходит у нее за пределами сцены. Известно, что, как и в песнях, судьба артистки всегда сопровождалась драмами. Однако сейчас она абсолютно одинока.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» сегодня пообщалась в своем блоге с фанатами и ответила на волнующие их вопросы. Один из подписчиков поинтересовался у вокалистки, есть ли на данный момент у нее любимый мужчина рядом, на что она ответила, что является свободной женщиной. Правда, ее это совершенно не радует.

«Сердце свободно. Уже чувствую, что мне не хватает близкого человека рядом», - с грустью сообщила МакSим.

Напомним, что, по слухам, долгое время певица встречалась и была счастлива с загадочным бойфрендом. Однако его личность так и не удалось узнать. Первые догадки фанатов о том, что пара распалась, появились еще зимой. А теперь артистка лично их подтвердила.

К слову, сейчас МакSим воспитывает двух детей от разных мужчин. Первую дочь она родила в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. А вторую – в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым.

Ранее Лолита Милявская назвала причину, по которой сорвался концерт МакSим в Сочи. Напомним, что из-за отмены сразу нескольких выступлений певицы разгорелся настоящий скандал. Многие даже обвинили исполнительницу в злоупотреблении алкоголем. Однако ее коллега с этим не согласилась и встала на ее защиту.