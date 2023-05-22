Лолита назвала истинную причину, по которой был сорван концерт МакSим в Сочи

Опухшее лицо, располневшая фигура, вместо голоса — хриплый шепот. Такой предстала Марина Абросимова (МакSим) перед потрясенными сочинцами 1 апреля 2023 года.

Сразу поползли слухи, которые подогревал концертный директор Сергей Лавров. Он рассказал журналистам, что срыв концерта — не первый в истории выступлений МакSим. Из частной беседы Лавров будто бы узнал, что певица была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«В ее райдере всегда присутствует алкоголь», — уверяет концертный директор.

А вот коллега певицы Лолита видит проблему иначе, — сообщает портал Woman.ru.

«Я услышала не смыкание связок. Я думаю, что это профессиональное заболевание после той трубки, которая у нее была. А всем выгодно это подать черт-те чем».

Действительно, в 2021 году МакSим попала в клинику с пневмонией и долгое время пробыла в медикаментозной коме.