«Не хотят учиться в одном классе»: Тамара Глоба рассказала, как ее сын стал изгоем в школе

Знаменитый астролог Тамара Глоба рассказала, что не всегда зарабатывала большие деньги. Особенно непросто было в 90-е годы. Она поделилась деталями личной жизни в шоу на YouTube-канале «Историс - Откройте, Давид!».

Женщина заявила, что какое-то время она воспитывала детей одна. В 90-е годы после падения СССР к ее детям в школе стали относиться предвзято. В один момент третий супруг Глобы сходил на родительское собрание, а вернувшись, сказал, что больше не будет посещать такие мероприятия.

«Родители детей сказали, что они не хотят учиться в одном классе с сыном астрологов. Вот так. Потому что это – сын астрологов, то есть носитель зла», – рассказала женщина.

Глоба подчеркнула, что многие люди ударились в религию после конца эпохи коммунизма. Она привела в пример учителя математики, который каждый урок начинал с общей молитвы, а за ее наследников взялся всерьез.

«Вызвал меня и сказал: «Так, сначала я попытаюсь спасти Аню (мою дочь), потом я попытаюсь спасти Богдана (моего сына), а потом я уже попытаюсь спасти вас», – вспомнила астролог.

Спустя год учитель снова вызвал к себе Глобу и сделал заявление, что «Богдан безнадежен» и спасать его он не будет. Добавляется, что сам учитель собирался бросить профессию и уйти в монастырь.

Глоба заявила, что через несколько лет все наладилось. Также она отметила плюсы такого непростого детства – дети не превратились в «золотую молодежь».

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