«Не хотелось бы знать об изменах»: Анна Семенович о проблемах в личной жизни

Анна Семенович обладает яркой внешностью, но, несмотря на это, девушка никак не может обрести счастье в личной жизни. Поговаривают, однажды певица даже столкнулась с изменой избранника. Вот почему социальной сети звезда поделилась своим мнением на тему мужской неверности.

Анна призналась: сначала она относилась к изменам критично, но затем изменила точку зрения. По словам Семенович, ей бы не хотелось знать о «похождениях» возлюбленного, поскольку эта информация способна сильно ранить.

«Сейчас мое мнение немножко поменялось. Мне бы не хотелось знать об изменах моего мужчины. Даже если он это делает. Это ранит, а зачем меня ранить?» — высказалась артистка.

К слову, многие поклонники с восторгом отреагировали на откровения Анны и поблагодарили ее за мудрый совет.

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