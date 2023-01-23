Юлия Савичева раскрыла тайные подробности конфликта с Максимом Фадеевым и Полиной Гагариной

Юля Савичева появилась на сцене в 2006 году с супер хитом «Высоко». Однако, несмотря на теплые, по словам Юлии, почти родственные отношения с продюсером Максом Фадеевым, через несколько лет совместной деятельности в их музыкальном партнёрстве случился кризис.

Поговаривают, что виной всему стали почти несовместимые с человеческими возможностями физические нагрузки, связанные с невероятно плотным гастрольным графиком.

Попытки Юлии уговорить звёздного продюсера снизить количество концертов успехом не увенчались, к тому же, у Савичевой начались проблемы со здоровьем.

Спустя два года, когда вокалистка поняла что из-за выгорания не может забеременеть, то позвонила Фадееву в слезах и сказала, что не сможет быть счастливой без ребенка. Макс мог бы войти в положение, но оказался непреклонен.

Он жестил в отношении меня, но это чтобы я не расслаблялась, -

оправдывает коллегу Савичева, - хотя тогда я и правда была, что называется, на пределе.

По поводу своих разногласий со своей «коллегой» Полиной Гагариной Юлия высказывается куда менее сдержано.

«Гагарина меня ненавидела, - считает певица, - но непонятно за что: По ее словам, меня продвигали, хотя я-то прекрасно помню, как мы все вместе сидели у Макса [Фадеева], и он объяснял, как это работает: вы подписываете контракт, и тогда едете в тур и так далее».