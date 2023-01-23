Юлия Савичева раскрыла тайные подробности конфликта с Максимом Фадеевым и Полиной Гагариной
«Гагарина меня ненавидела»: Юлия Савичева раскрыла тайные подробности конфликта с Максимом Фадеевым и Полиной Гагариной .
Юля Савичева появилась на сцене в 2006 году с супер хитом «Высоко». Однако, несмотря на теплые, по словам Юлии, почти родственные отношения с продюсером Максом Фадеевым, через несколько лет совместной деятельности в их музыкальном партнёрстве случился кризис.
Поговаривают, что виной всему стали почти несовместимые с человеческими возможностями физические нагрузки, связанные с невероятно плотным гастрольным графиком.
Попытки Юлии уговорить звёздного продюсера снизить количество концертов успехом не увенчались, к тому же, у Савичевой начались проблемы со здоровьем.
Спустя два года, когда вокалистка поняла что из-за выгорания не может забеременеть, то позвонила Фадееву в слезах и сказала, что не сможет быть счастливой без ребенка. Макс мог бы войти в положение, но оказался непреклонен.
- Он жестил в отношении меня, но это чтобы я не расслаблялась, -
оправдывает коллегу Савичева, - хотя тогда я и правда была, что называется, на пределе.
По поводу своих разногласий со своей «коллегой» Полиной Гагариной Юлия высказывается куда менее сдержано.
«Гагарина меня ненавидела, - считает певица, - но непонятно за что: По ее словам, меня продвигали, хотя я-то прекрасно помню, как мы все вместе сидели у Макса [Фадеева], и он объяснял, как это работает: вы подписываете контракт, и тогда едете в тур и так далее».
- За что меня было не любить - не понимаю, - резюмирует Савичева.