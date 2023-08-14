«Не хотелось бы лишнего внимания»: сын Домогарова сделал заявление о прощании с умершей от рака мамой

Сын актера Александра Домогарова объявил о дате и месте прощания с мамой Ириной. Она скончалась после продолжительной борьбы с раком. Как сообщил Домогаров-младший, проводить ее в последний путь придут только самые близкие, так как семья не хочет присутствия журналистов и других посторонних людей.

Родные экс-супруги известного артиста до последнего скрывали ее диагноз. Думали, что смогут все перебороть. Однако врачи оказались бессильны. До самого конца с Ириной был ее сын Александр, который даже поставил карьеру режиссера на паузу, чтобы ухаживать за ней. Буквально за день до того, как пришли неутешительные анализы матери, Домогаров-младший хотел вернуться на работу, но судьба распорядилась иначе. Он сделал выбор в пользу родного человека, а не проекта. Признался – по-другому просто не мог поступить.

Еще около месяца после этого медики лечили Ирину, но ничего не давало должного результата. Незадолго до рокового дня они сообщили, что рак, к сожалению, уже нельзя победить. Смерть матери стала серьезным ударом для Александра. В своих социальных сетях он делился болью с поклонниками: «Моя самая Любимая, мое Сердце, моя Любовь! Мамочка ушла сегодня утром!»

Как сообщил Домогаров-младший, прощание назначено на 15 августа. Оно пройдет в Церкви Троицы Живоначальной, в поселке Троицкий, и соберет только самых близких людей. Где будут похороны – режиссер не раскрыл, так как не захотел лишнего внимания.

«Я не буду пока говорить где, что и как — все потом. Не хотелось бы лишнего внимания, сейчас не до этого, все мысли, все вокруг этой ситуации», - цитирует слова Александра издание Woman.ru.

Ранее стало известно, как прошло прощание с актрисой Верой Васильевой.