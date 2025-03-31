«Не хотела быть разлучницей»: Подольская рассказала о расставании с Пресняковым

Певица Наталья Подольская откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что в начале отношений с коллегой по сцене Владимиром Пресняковым не знала, что он был женат. По словам артистки, как только этот факт вскрылся, она ушла.

Наталья познакомилась с Владимиром в 2005 году во Франции на съемках экстремального телешоу «Большие гонки» и в Москву вернулись уже как пара.

«Тогда не был сильно развит интернет, и я не знала, что он находился в браке. Все знали про Кристину Орбакайте, а за Елену Ленскую мне даже сейчас обидно. Все думают, что у него две жены – Кристина и я», — заявила Наталья в интервью Марку Бартону.

Она подчеркнула, что напрямую спросила у Преснякова о жене и получила положительный ответ. После этого отношения сошли на нет, так как Наталья не захотела быть любовницей.

«Я не хотела быть разлучницей. Я тогда только начинала путь, молодая девочка. И быть разлучницей было для меня невозможным», — вспомнила Подольская.

Однако через полгода она сама позвонила Преснякову и предложила встретиться. К тому моменту он уже был в разводе. При этом музыкант был обижен на Подольскую за то, что она от него ушла, поэтому не предпринимал никаких шагов по сближению. В 2010 году они поженились. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия и Ивана.

Ранее Наталья Подольская призналась, что предательство в ее понимании – это нечто большее, чем просто физическая измена любимого мужчины. Вместе с тем супруг артистки заявил, что может простить многое, но не уверен, готов ли жить с обидами.