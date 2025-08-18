47-летняя Ольга Орлова обиделась на рекламу, в которой ее дочь назвали внуком. Об этом стало известно из соцсетей.

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова, как известно, воспитывает двух детей — сына Артема от первого брака с Александром Кармановым и дочь Анну от брака с Валерием Масловым.

В соцсетях певица выложила скриншот фейковой рекламы, в которой использовали ее фото — на кадре видно, как Орлова стоит рядом с сыном и малолетней дочерью. При этом в рекламе утверждается, что Орлова уже бабушка, а ее младшая дочь якобы ее внук.

«Три поколения счастья — Ольга Орлова с сыном и внуком. Теплая, уютная сцена покорила поклонников», — написано под постом.

В рекламе утверждается, что Орлова сохраняет хорошую форму после родов благодаря специальному меню похудения.

На это отреагировала певица, которая обиделась, что ее записали в бабушки.

«Я уже молчу про фейковую рекламу, но то, что дочь внуком назвали, полный ахтунг, товарищи», — заявила она.

