«Не хотела афишировать»: Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена

61-летняя певица Маша Распутина и бизнесмен Виктор Захарова поженились. Пара 25 лет жила в гражданском браке без официальной регистрации.

Как рассказал mk.ru муж звезды, в честь события они устроили «дружескую вечеринку с близкими друзьями». Для важного события певица сшила белое платье, жених был в классическом костюме.

«Мария не хотела афишировать», - сообщил Захаров.

По словам супруга артистки, после регистрации союза у певицы «поменялись чувства».

«Она стала любить меня еще больше. Я это чувствую», - раскрыл бизнесмен.

Снимками со свадьбы Распутина поделилась в соцсетях. Поклонники поздравляют любимую исполнительницу. Известно, что пара когда-то венчалась в церкви, хотя не регистрировала отношения.

Ранее певица говорила, что муж называет ее «мымрой». Распутина рассказывала, что очень требовательная в быту, и удивлялась, как мужчина ее терпит.