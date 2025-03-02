«Не хотел бы»: Лепс не планирует писать песни на тему спецоперации

Народный артист России Григорий Лепс побывал на российской национальной музыкальной премии «Виктория». На мероприятии исполнителю задали вопрос на тему творчества. Журналисты ТАСС выяснили, собирается ли он писать песни про специальную военную операцию.

Лепс, отвечая на вопрос, заявил, что в его репертуаре нет песен на тему СВО. Вместе с тем артист не планирует их написание в будущем. Он ограничится своими патриотическими произведениями. Поэтому новинок от Григория ждать не стоит.

«Нет, у меня таких произведений нет, да и не хотел бы. У меня есть патриотические произведения, они довольно известны — "Родина-мать", "Я буду с тобой". Вполне достаточно», — сказал Лепс.

Также исполнитель рассказал, каких песен, по его мнению, не хватает на эстраде. Народный артист хотел бы, чтобы его коллеги записывали больше хороших композиций.

Ранее Лепс раскрыл детали будущей свадьбы с молодой невестой. Кроме того, она рассказал, где будет жить с избранницей.