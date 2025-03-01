Купил новый пиджак: Григорий Лепс раскрыл детали будущей свадьбы с молодой невестой

Григорий Лепс серьезно настроен в отношении 19-летней избранницы Авроры Кибы. Народный артист планирует сыграть свадьбу с возлюбленной и снова стать отцом. Исполнитель хита «Рюмка водки» раскрыл детали предстоящего торжества.

Недавно Аврора рассказывала, что сменит на свадьбе три платья. В свою очередь, Григорий Лепс планирует обойтись одним костюмом — артист купил новый пиджак, который никому не показывает. На вопрос о том, когда будет торжество, певец ответил неопределенно, сообщает NEWS.ru.

«Летом», — убедительно сказал он, не уточнив, в каком году пройдет свадьба.

Лепс отметил, что они с Авророй пока не решили, где будут жить после свадьбы. Зато 62-летний певец уверен в одном: он еще не раз станет отцом.

Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него родилась в 1984 году дочь Инга. Второй женой певца стала танцовщица Анна Шаплыкова, пара рассталась в 2021 году после 20 лет совместной жизни. У бывших супругов трое общих детей: 23-летняя Ева, 17-летняя Николь и 14-летний Иван.

Напомним, артист впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме летом 2024 года. В сентябре певец объявил Кибу женой и пообещал, что готов обеспечить юной избраннице «десять лет счастливой жизни». Он также выразил готовность ждать, пока девушка получит образование в Лондоне.

Недавно юная возлюбленная Лепса заявила о возвращении в Москву. По всей видимости, девушке не понравилась учеба в столице Великобритании.