«Не хочу заморачиваться»: Дана Борисова окончательно перестала стесняться своего тела

Телеведущая Дана Борисова окончательно перестала стесняться своего тела.

Телезвезда выложила фотографии в купальнике из египетского отеля.

К удивлению поклонников, Борисова решила опубликовать изображения как есть, без купюр. Все несовершенства фигуры предстали взорам фолловеров .

Еще недавно звезда жаловалась, что смущается «бугров и гематом» после перенесенной липосакции.

Теперь все зажимы и комплексы у неё в прошлом.

«Я такая же, как все. Живая. Надеюсь, за это вы меня и любите. И меньше всего хочу заморачиваться с фотошопом», — отметила звезда.

За последний год 46-летняя телеведущая похудела почти на семь килограммов и заметно похорошела. Тем не менее, останавливаться на достигнутом Дана не собирается. В планах - прохождение курса аппаратных процедур и лифтинг нижней части лица.