46-летняя Дана Борисова пожаловалась на «бугры и гематомы» после сделанной липосакции

Телеведущая Дана Борисова не скрывает, что в погоне за идеальными телом и лицом обратилась не к персональному спортивному тренеру, а к пластическому хирургу, а также к косметологу. Артистка перепробовала уже почти все «процедуры красоты», в том числе липосакцию. Вот только последняя принесла ей больше проблем, чем видимого результата.

46-летняя Борисова призналась, что до сих пор борется с последствиями «откачки жира», которую прошла еще в прошлом году. У нее появились бугры, гематомы и другие несовершенства. К тому же за последнее время блогер сбросила восемь килограммов, и из-за этого у нее сильно обвисла кожа. Врачи дали ей показания на прохождение специальных процедур для обретения потерянного тонуса, и теперь она вынуждена их посещать.

«А вот руки — отдельная история. После липосакции рук и спины остались бугры, которые надо ровнять и убирать, а также легкие гематомы, которые так и не рассосались», - поделилась с поклонниками Дана Борисова.

Также в планах у телеведущей после прохождения курса аппаратных процедур сделать лифтинг нижней части лица, чтобы овал стал более четким. Кроме того, артистка не отказывается от инъекций из собственной крови, помогающих вернуть свежесть коже, продлить молодость и избавиться от морщин. К слову, такие же «уколы красоты» делает и актриса Екатерина Климова, которая в последнее время удивляет поклонников изменившейся внешностью.

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