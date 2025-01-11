«Не хочу за вас платить в ресторанах»: Клава Кока обратилась к мужчинам после расставания с Повериным

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, после болезненного расставания с блогером Александром Повериным заявила, что больше не готова платить за мужчин в ресторанах.

По словам 28-летней исполнительницы хита «Покинула чат», она ищет мужчину, который станет для нее опорой, а не обузой.

«Мужики, я уже не хочу за вас платить в ресторанах! Уже много заплатила. Но деньги — не главное. Нарциссы тоже в прошлом. И парни, которые хейтят меня за мою работу. Однозначное нет — парни, которые не понимают мое чувство юмора», — поделилась Кока в «Шоу Воли» на ТНТ.

Кроме того, Клава высказалась категорически против людей, которые заводят интрижки на стороне. Она назвала такое поведение предательством по отношению к партнеру. В качестве примера неправильного поведения артистка назвала рэпера Натана, закрутившего роман с блогером Валерией Чекалиной (Лерчек) на телепроекте «Звезды в джунглях».

«Я не поддерживаю измены ни в каком виде. Натан — прекрасный артист, хороший друг. Но для меня его поведение странно. Хотя, кто я такая, чтобы осуждать его личную жизнь?» — сказала Клава, добавив, что ее отношение к коллеге по сцене не изменилось.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Клава Кока несмотря на физическую красоту, в творческом плане ничего из себя не представляет. По ее мнению, у певицы есть что-то «немножечко колхозное, скучноватое», а также полностью отсутствует харизма.