«Для людей с одной извилиной»: психолог Степанова прошлась по молодой певице

Российская исполнительница Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова), несмотря на физическую красоту, в творческом плане ничего из себя не представляет. Такое мнение высказала известный в Сети психолог Вероника Степанова.

«Девочка добрая. Похожа на скандинавскую малышку, симпатичную финку. И вместе с тем есть в ней что-то такое немножечко колхозное, скучноватое. Я посмотрела несколько ее интервью. Она по харизме… ноль. То есть она как моль», — заявила Степанова в видео, опубликованном в ее социальных сетях.

Психолог сравнила Коку с другой отечественной исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). По словам Степановой, в последней много «харизмы, сока и беспредельной мощи», тогда как Кока подобными качествами похвастаться не может.

В целом же, резюмировала психолог, портрет стандартного слушателя Коки совпадает с портретом зрителя сериала «Телепузики».

«Ой, я поел, я поспал… Привет, Тинки! И вот у Клавы Коки творчество приблизительно на вот этом уровне — для очень ограниченных людей, буквально с одной извилиной. У меня с одной стороны опечаленность на этот счет — е-мае! 250 миллионов один клип посмотрели!, — с грустью констатирует Степанова.

Ранее психолог весьма резко высказалась о певице Анне Седоковой.