«Не хочу умирать»: 87-летняя актриса Светлана Дружинина заговорила о конце жизни

87-летняя актриса, кинематографист Светлана Дружинина призналась, что не боится смерти, но хочет жить. Соответствующее заявление знаменитость сделала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

У актрисы поинтересовались, боится ли она смерти.

«Не хочу умирать! Не хочется, не скрою. Не боюсь, но не хочу. Хочу жить!» - ответила Дружинина.

Она отметила, что после интервью придет домой, где ее ждет муж Анатолий Мукасей. Перед уходом она приготовила ему еду и оставила записку.

Пара прожила вместе более 40 лет. Их сын пошел по стопам родителей и тоже связал себя с кино.

В феврале мы писали, что 87-летняя Дружинина стала часто ходить по снегу без обуви. Об увлечении она рассказала в соцсетях. Актриса считает, что это хороший способ закаливания. Дружинина ходит босиком по снегу на даче - новая страсть благотворно влияет на здоровье, отмечает знаменитость.