87-летняя Светлана Дружинина вышла на снег без обуви и объяснила зачем

В Москве прошла светская кинопремьера, которую посетили многие звезды отечественного кинематографа. На красной дорожке появились и 87-летняя режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина с мужем. Отвечая на вопросы журналистов, постановщица призналась, что теперь часто ходит по снегу без обуви.

О своем новом увлечении Дружинина рассказала в социальных сетях, а на мероприятии пояснила, зачем это делает. По ее словам, это хороший способ закаливания, а он в свою очередь благотворно сказывается на здоровье всего организма. Чаще всего ходит босиком по улице режиссер на собственном дачном участке.

«Сейчас, конечно, я не буду выходить босиком, но вот поеду на дачу — похожу по снегу, отдохну немножко, - рассказала Светлана Сергеевна о своей новой страсти.

Отметим, что Дружинина с супругом Анатолием Мукасеем выглядели довольно гармонично на кинопремьере благодаря сочетающимся образам. Они подобрали наряды в схожей цветовой гамме. На Светлане Сергеевне был надет приталенный пиджак в цветочек, а Анатолий Михайлович выбрал для себя свитер с принтом в виде разноцветных ромбов.

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