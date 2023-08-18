«Не хочу строить дом, который отойдет родственникам»: раскрыта правда о наследстве Ивана Краско

Арт-директор 92-летнего актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов высказался по поводу новостей о составлении завещания звездой кинематографа. Он заявил, что на самом деле имущество получит вовсе не он, а все-таки сыновья знаменитости.

На днях в Сети появилась информация, что Иван Иванович посетил нотариуса и переписал недвижимость под Санкт-Петербургом не на своих родственников, а на арт-директора. Якобы актер настолько ему доверяет, что готов оставить все. Однако это оказалось совсем не так. Сам Смородинов удивился, когда в СМИ появились новости, так как он точно знает, что участок перейдет детям Краско.

Член команды артиста признался, что разговор о пожизненной ренте действительно был, но никаких бумаг не было подписано. К тому же сам Смородинов не хочет заниматься домом, который в итоге будет принадлежать другим людям.

«Дальше обсуждения это не пошло. Я не хочу строить дом, который отойдет потом родственникам. Плюс не хочу, чтобы меня потом называли мошенником», - поделился Вячеслав Смородинов с изданием Teleprogramma.pro.

Ранее Ивана Краско, наконец, выписали из больницы после длительного лечения. Встречала актера его верная молодая помощница Дарья, по которой он, как признавался сам, успел сильно соскучиться.