«Не хочу спойлерить»: Ольга Бузова отреагировала на новости о воссоединении с Давой

Поющая телеведущая Ольга Бузова высмеяла блогера Даву, с которым ей приписывают вновь возобновившийся роман после съемок в Китае. Она не стала опровергать или подтверждать слухи, но назвала бывшего «лайкером», оставляющим сердечки под ее фотографиями.

Расставание звезды «Дома-2» и артиста произошло еще несколько лет назад. Однако после этого Ольга так и не смогла обрести свое счастье. Даву же подозревали в отношениях с певицей Мэри Краймбрери и актрисой Агатой Муцениеце, но домыслы фанатов официально не подтверждались. Недавно же поклонников звезд шокировала новость, что разошедшиеся не на доброй ноте исполнители решились на совместный проект - «Сокровища императора». В нем Бузова была в роли ведущей, а Манукян – участника.

Первое время многие переживали, как они будут находиться на одной площадке, но все оказалось куда безобиднее. Более того, после возвращения знаменитостей в Россию стало появляться все больше слухов о том, что пара неожиданно вновь решила сойтись. Правда это или нет, пока неясно. Точного ответа ни Ольга, ни Дава не дают. Прокомментировала телеведущая только тот факт, что экс-бойфренд вновь начал ставить ей лайки под постами в Сети.

«Он же снимался в клипе на песню «Лайкер». А лайкер он и в Китае лайкер. Словом, все, что происходило в Китае, вы скоро увидите на экранах. Не хочу спойлерить. Было интересно и увлекательно, наша встреча состоялась», - цитирует слова Ольги Бузовой StarHit.

Ранее Ольга Бузова отвергла предложение о сотрудничестве Дмитрия Тарасова.