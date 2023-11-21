«Это называется попиариться»: Бузова отреагировала на предложение о сотрудничестве с Тарасовым

Ольга Бузова отвергла предложение о сотрудничестве Дмитрия Тарасова, об этом сообщает 78.ru.

Бывший муж певицы Дмитрий Тарасов обратился к ней в соцсетях с предложением о совместном проекте. Впрочем, экс-полузащитник московского «Локомотива» тут же получил отказ от Бузовой в весьма резкой форме.

«Дима, перестань ко мне относиться как к бывшей жене. Я артист — Ольга Бузова. У меня в социальных сетях есть контакты моих менеджеров. И он это прекрасно знает», — заявила она.

По словам певицы, она не считает обращение в соцсетях серьезным намерением для сотрудничества.

«Это не деловое предложение, когда кто-то записывает видеоролик и выкладывает его в сеть. Это называется "попиариться". Лично со мной Дима на связь не выходил. Им было что-то предложено через видео. Раз так, то и я отвечаю через видео… Ребята, отвалите от меня, прекратите меня трогать», — объяснила звезда.

Бузова добавила, что ей иногда жаль бывшего супруга и его команду, которые пытаются достучаться до певицы.

Ранее мы писали о том, что Ольга Бузова пригласила Тарзана стать участником шоу «Звезды в Африке».