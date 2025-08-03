«Не хочу отрекаться»: Смольянинов* отказался негативно высказываться о Михалкове

Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что хотел бы сохранить хорошие отношения с Михалковым. Об этом сообщает Газета.Ru.

Артур Смольянинов* прокомментировал возможную встречу с режиссером Никитой Михалковым, у которого он снимался в фильме «Утомленные солнцем 2». По словам актера, когда-то он был в хороших отношениях с режиссером.

«Хотел бы сохранить внутри себя хорошее, что между нами было. Что я к нему испытывал когда-то. Это мое чувство, и я не хочу от него отказываться. Это часть моей жизни, не хочу от нее отрекаться. Это было хорошее время, и я благодарен ему тогдашнему просто по-человечески», — заявил он.

Актер добавил, что не хочет рассуждать о сегодняшнем Михалкове. Он заявил, что при встрече с артистом посмотрел бы ему в глаза, «пытаясь увидеть там ответ».

Ранее мы писали о том, что Артур Смольянинов* всеми силами пытается получить гражданство Латвии.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.