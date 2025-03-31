«Это очень расстраивает»: Бьянка вынужденно отменила отпуск на Сейшелах из-за пластики груди

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) вынужденно отменила отпуск на Сейшелах из-за пластики груди. Об этом артистка сообщила в своем микроблоге.

Исполнительница уточнила, что расстроилась, когда услышала от медиков эту рекомендацию. Звезда уточнила, что ради сорванной поездки отменила все концерты и съемки.

«Я не лечу на Сейшелы. Доктора сказали, что мне нужен еще месяц на реабилитацию. Вот такая «хорошая» новость. Я отменила все концерты, съемки на время пребывания на Сейшелах, как планировалось, а в итоге... Не столько жалко деньги. Просто я понимаю, что в следующий раз поеду отдыхать только в январе 2026 года. И это меня очень расстраивает», - высказалась певица.

В марте минувшего года Бьянка сделала пластику, за которую заплатила почти три миллиона рублей. Исполнительнице провели операцию по восстановлению эстетического вида живота и липоскульптурирование. Хирург звезды отмечал, что у певицы появился рельеф, а также исчез «грустный пупок».

24 марта Бьянке уменьшили грудь в два раза. Певица признавалась, что большой размер мешал ее физической активности, вследствие чего она решилась на преображение.

Незадолго до этого Бьянка призналась, что снова набрала вес из-за тренировок.