«Не хочу избалованного ребенка»: актриса Земцова о воспитании сына от Кристовского

Звезда сериалов «Восьмидесятые» и «Тайга» Наталья Земцова рассказала об успехах сына. После развода с музыкантом Сергеем Кристовским 37-летняя актриса растит 10-летнего Ивана сама. Экс-мужа она называет «папой выходного дня». Об этом сообщает WomanHit.ru.

Женщина рада, что ее наследник ведет себя как истинный джентльмен. Она называет его «любимым мужчиной».

«Я, конечно, не могу судить о том, чем он будет заниматься по жизни, но его какие-то базовые настройки мне очень нравятся. Он мужик, всегда откроет тебе дверь, поможет донести пакеты. А вот эти слова: „Мама, ты же девочка!“. Это очень мило», — поделилась она.

Актриса рассказала, что Ивану очень нравится хоккей. Он начал кататься на коньках в четырехлетнем возрасте и до сих пор выходит на лед. Родители рады, что у мальчика все получается.

Наталья говорит, что Кристовский балует сына. Но она не против такого поведения, так как понимает, что отец не может часто быть рядом с ребенком.

«Папа у нас больше по развлечениям. Какие-то серьезные решения на мне. И я готова помочь, но не хочу избалованного ребенка. Особенно, который произносит: „Да вы знаете, кто мои родители?“ Вот если бы я такое услышала, я бы расстроилась», — отметила женщина.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце согласилась оставить сына Тимофея у отца Павла Прилучного.