Опубликовано 03 октября 2024, 11:551 мин.
«Не хочу, чтобы умирал»: невестка молится о здоровье Василия Ливанова и ходит в храм
Невестка Василия Ливанова заявила, что молится о здоровье актера и ходит в храм.
© Starface.ru
Невестка актера Василия Ливанова Екатерина сообщила, что молится о здоровье родственника. Она призналась - не хочет, чтобы народный артист РСФСР ушел из жизни.
Комментарий Екатерины приводит aif.ru.
«Я молюсь за его здоровье и хожу в храм. Я совсем не хочу, чтобы он умирал», - поделилась невестка Ливанова.
Екатерина хочет, чтобы актер «жил всегда». Раскрывать какие-либо подробности о состоянии актера, известного по роли Шерлока Холмса, она не стала – отметила, что это знают только медики.
1 октября появилась информация о госпитализации 89-летнего артиста. Екатерина заявляла, что родственник находится дома и получает лечение. 3 числа стало известно, что Ливанова подключили к ИВЛ.
Источник фото:Starface.ru
Источник:aif.ru
Автор:Лилия Караева