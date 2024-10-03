«Не хочу, чтобы умирал»: невестка молится о здоровье Василия Ливанова и ходит в храм

Невестка актера Василия Ливанова Екатерина сообщила, что молится о здоровье родственника. Она призналась - не хочет, чтобы народный артист РСФСР ушел из жизни.

Комментарий Екатерины приводит aif.ru.

«Я молюсь за его здоровье и хожу в храм. Я совсем не хочу, чтобы он умирал», - поделилась невестка Ливанова.

Екатерина хочет, чтобы актер «жил всегда». Раскрывать какие-либо подробности о состоянии актера, известного по роли Шерлока Холмса, она не стала – отметила, что это знают только медики.

1 октября появилась информация о госпитализации 89-летнего артиста. Екатерина заявляла, что родственник находится дома и получает лечение. 3 числа стало известно, что Ливанова подключили к ИВЛ.