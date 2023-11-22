«Не хочу больше никого спасать»: объявившая о расставании с мужем бывшая Серова сделала заявление

Бывшая супруга певца Александра Серова Елена Стебенева объявила, что после расставания с мужем намерена начать новую жизнь. В социальных сетях экс-гимнастка призналась, что теперь будет думать больше именно о себе и жить так, как хочется ей.

О том, что отношениям с возлюбленным пришел конец, бывшая спортсменка сообщила лично и весьма эмоционально. За несколько дней она смогла немного прийти в себя и сделать новое заявление для поклонников. Она отметила, что очередной неудачный роман – это не повод умирать. Она намерена продолжать радоваться жизни и любить себя.

«Да, у меня в жизни большие перемены! И что?! Я сейчас буду хандрить, помирать, корить и обвинять себя, весь мир и свою судьбу?! Нет, нет и еще раз нет! А что тогда? Жить! <…> Я не хочу больше никого спасать. Я занимаюсь своей жизнью, своим благополучием и счастьем», - поделилась Стебенева.

Напомним, что развод Елены и Александра был официально зарегистрирован еще 13 лет назад, однако музыкант время от времени продолжает вспоминать бывшую супругу. Он признавался, что расставание давалось ему крайне нелегко, и оно сильно сказалось на его здоровье.