«Не хочется уезжать»: Шуфутинский объяснил, почему отказывается от выступлений за рубежом

Михаил Шуфутинский рассказал, почему перестал выступать за границей, об этом он рассказал aif.ru.

Шансонье широко известен за пределами России. Например, в США у Шуфутинского, где он начинал свою карьеру в 1981 году, очень много поклонников. Однако в последнее время певец не гастролирует по зарубежным странам. По словам Шуфутинского, он отказывается от выступлений из-за любви к Родине.

«Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Потому что меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Во многих странах сегодня поднимает голову нацизм, идет его реабилитация. Та страна, которая это приветствует, для меня враг!» - объяснил музыкант.

Напомним, с 2019 года певец состоит в отношениях с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой. До этого Шуфутинский был дважды женат. У артиста двое взрослых сыновей и и семь внуков.

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