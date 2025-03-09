Из-за связи с Украиной: сибиряки обрушились с критикой на Anna Asti

Жители Сургута припомнили Anna Asti (Анна Дзюба) связь с Украиной. Певица дала концерт в городе, но далеко не всем выступление артистки пришлось по духу, передает Muksun.fm.

По данным СМИ, сибиряки после выступления в Сургуте припомнили исполнительнице неоднозначную политическую позицию. В частности их негодование вызывает то, что Анна не сразу отказалась от украинского паспорта, как началась СВО.

«Наше население добровольно платят за все ее кривляния на сцене при том, что идут боевые действия. Какие-то двойные стандарты, вам не кажется?» — приводит СМИ один из комментариев в Сети.

Помимо повестки, горожанам не понравился сам концерт. Они пожаловались на технические проблемы. Что касается репертуара артистки, то некоторым он успел сильно надоесть.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что обеспокоен образом жизни Anna Asti. Певец опасается за будущее коллеги по цеху.