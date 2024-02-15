«Не хочется никого поучать»: актер Эммануил Виторган дал важный совет россиянам

Каждому человеку важно поддерживать хорошие и доверительные отношениях не только со своими близкими, но и со знакомыми, коллегами. Знаменитый советский и российский артист Эммануил Виторган дал совет россиянам, как достичь гармонии в общении с окружающими.

84-летний народный артист РФ решил поделиться своим жизненным опытом и мудростью. Виторган считает, что каждому человеку нужно понимать: он на свете ни один, есть еще и другие люди.

«У каждого свой характер, своя точка зрения на все, поэтому настаивать только на своем не стоит. Прислушиваться я к другим, может быть, это тебе стоит что-то изменить в своей жизни», — цитирует его Пятый канал.

Актер отметил, что иногда он не хочет ни с кем общаться. В такой ситуации нужно мягко попрощаться с человеком, но не стоит хамить, уверен он.

Эммануил Виторган уже 20 лет счастлив в браке со своей третьей женой Ириной Млодик, которая младше супруга на 22 года. Они воспитывают двух дочерей — пятилетнюю Этель и четырехлетнюю Клару. Также у артиста есть старшие дети от других браков — 51-летний сын Максим Виторган и 58-летняя дочь Ксения.

Ранее актер Эммануил Виторган увез дочек Этель и Клару из России.