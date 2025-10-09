«Не хочется ничего»: Анита Цой рассказала об осенней депрессии

Певица Анита Цой рассказала, что справляется с депрессией благодаря музыке. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Певица Анита Цой призналась, что как и многие, она с трудом переживает осеннюю хандру. Знаменитость заявляет, что ей знакомо состояние апатии.

«Бывает, утром проснешься, а тебе даже не хочется выползать из-под одеяла, потому что на тебя весь мир давит, не хочется ничего», — рассказала она.

По словам Цой, она находит в себе силы преодолеть осеннюю депрессию. В этом ей помогает музыка.

«Я в такие моменты устраиваю себе встряску: включаю любимые песни или иду на фитнес, чтобы взбодриться», — объяснила знаменитость.

Певица также добавила, что когда у нее нет настроения, она заставляет себя идти на экстрим: прыгать с парашютом или отправляться в походы.

Ранее мы писали о том, что в доме певицы Аниты Цой нашли набитую ценностями комнату.