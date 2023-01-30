«Не хочет умирать»: режиссер рассказал о состоянии Немоляевой, которая перестала ходить

Режиссер Петр Зелёнов сообщил о скором возобновлении съемок фильма «12 стульев». На одну из ролей приглашена актриса Светлана Немоляева, которая перестала самостоятельно передвигаться из-за сломанной ноги.

Она должна сыграть роль тещи, которая спрятала бриллианты в одном из стульев. «Сперва она отказывалась: Светлана Владимировна не хочет умирать в кадре», - рассказал Зелёнов КП.

По его словам, актрису удалось убедить, что «она умирает не по-настоящему».

Экранизация романа «12 стульев» была запущена в 2019 году. Из-за отсутствия денег проект приостановили, когда была снята десятая часть.

Ранее сообщалось, что Немоляева вернулась к инвалидной коляске из-за проблем с ногами. Из-за этого ей пришлось отказаться от роли в спектакле «Как важно быть серьезным» - режиссер решил, что коляски не должно быть в радостной постановке.