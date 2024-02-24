Не хочет приобретать квартиру в Москве: актер Даниил Воробьев живет в столичных гостиницах

42-летний актер Даниил Воробьев не планирует приобретать недвижимость в Москве. Оказалось, что его вполне устраивает отдыхать в столичных гостиницах, передает ok-magazine.ru.

Звезда сериала «Мажор» заявил, такой образ жизни ему по душе и позволяет держать себя в тонусе. Новые пространства и локации доставляют Воробьеву удовольствие. А еще актеру очень важно оставаться мобильным.

«Например, я знаю, что я здесь семь дней, и понимаю, что должен организоваться так, чтобы я мог в течение одного часа собраться и уехать. Это очень мобильное состояние жизни», — рассказал Даниил.

При этом у артиста есть свой дом в Костроме. Воробьеву необходимо, чтобы постоянное жилище было построено из дерева. Этот материал, по его словам, дарит совершенно другие ощущения и вибрации.

Ранее певица Клава Кока и ее возлюбленный сняли квартиру в Париже за 200 евро в сутки. Знаменитость похвасталась своим зарубежным отдыхом в социальных сетях.