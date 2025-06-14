Не хочет останавливаться на двух мальчиках: 40-летняя блогер Айза Айза планирует третьего ребенка

Блогер Айза поделилась с подписчиками радостной новостью. Она заявила, что может стать мамой в третий раз. Сейчас она в отношениях со своим новым избранником.

Около года Айза встречается с мужчиной, который младше ее на 10 лет. Оказалось, что бизнес-вумен может подарить своему возлюбленному ребенка. Она узнала об этом после прохождения обследования.

«Девочки, я сейчас у гинеколога и чуть не плачу от счастья. Нет! Я не беременна, но в свои 40 все еще могу быть мамой! У меня все очень хорошо. И я просто сдерживаю слезы радости!» — заявила Айза.

У блогера уже есть двое детей. Первого ребенка она родила от рэпера Гуфа. Отцом второго мальчика является серфер Дмитрий Анохин.

Ранее Айза сообщила о травме у старшего сына. Юноша пострадал во время посещения катка.