Адвокат Алешкин назвал маловероятным лишение Анны Asti российского гражданства, об этом сообщает News.ru.

Накануне анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о том, что управление по вопросам миграции МВД начало проверку в отношении Анны Дзюбы. Правоохранители начали интересоваться, каким путем уроженка Украины получила российское гражданство.

По словам адвоката Андрея Алешкина, певицу могут лишить гражданства только в том случае, если в отношении нее возбудят административное либо уголовное дело.

«То есть, если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике», — рассказал он.

Юрист добавил, что проверку проводят в качестве воспитательной меры артистов, которые участвовали в вечеринке Насти Ивлеевой. Он также рассказал, что Дзюбу вряд ли лишат гражданства.

«Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства», — объяснил он.

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