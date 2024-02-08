Иван Ургант впервые за долгое время прервал молчание по печальному поводу

7 февраля матери телеведущего Ивана Урганта Валерии Киселевой могло исполниться 73 года. Заслуженная артистка России умерла в 2015 году. Она похоронена на Комаровском поселковом кладбище, которое посетил шоумен в день ее рождения.

Ургант почтил память своей матери и поделился в своих соцсетях историей, связанной с созданием могильного памятника.

Иван рассказал, что первое его воспоминание из детства — спектакль «Бумбараш» театра им. Комиссаржевской. Тогда шоумену было года три, и он смотрел на выступление своей мамы. Сцена была большим кругом, наклоненным к залу, с маленькими домиками.

После смерти мамы Ургант долго не мог решить, какой сделать памятник. В итоге на погосте поставили белый мраморный круг.

«Мой друг Гриша взял и нарисовал проект. И я понял, что лучше и не придумать…», — пояснил Иван на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).