Иван Ургант впервые за долгое время прервал молчание по печальному поводу
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7 февраля матери телеведущего Ивана Урганта Валерии Киселевой могло исполниться 73 года. Заслуженная артистка России умерла в 2015 году. Она похоронена на Комаровском поселковом кладбище, которое посетил шоумен в день ее рождения.
Ургант почтил память своей матери и поделился в своих соцсетях историей, связанной с созданием могильного памятника.
Иван рассказал, что первое его воспоминание из детства — спектакль «Бумбараш» театра им. Комиссаржевской. Тогда шоумену было года три, и он смотрел на выступление своей мамы. Сцена была большим кругом, наклоненным к залу, с маленькими домиками.
После смерти мамы Ургант долго не мог решить, какой сделать памятник. В итоге на погосте поставили белый мраморный круг.
«Мой друг Гриша взял и нарисовал проект. И я понял, что лучше и не придумать…», — пояснил Иван на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).
Затем он трогательно обратился к родительнице: «С днем рождения, мам! Журавль по небу летит».
Валерия Киселева родилась 7 февраля в Хабаровске. Еще в школе мечтала о театральной карьере. Позже она стала известной советской и российской актрисой. Получила звание заслуженная артистка Российской Федерации. Умерла в 2015 году после того, как заболела гриппом.
Ранее отец Ивана Урганта рассказал о тяжелой судьбе шоумена. Подробности читайте здесь.