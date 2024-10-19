«Не хочет, чтобы видели ее слабость»: раскрыто местонахождение 91-летней Татьяны Дорониной

Актер Андрей Чубченко рассказал, где сейчас находится 91-летняя актриса Татьяна Доронина. По его словам, звезда фильма «Три тополя на Плющихе» проживает в платном доме престарелых.

«Сейчас не получается ее навещать, но мы ее не забываем, посылаем цветы, конфеты. Сейчас никто не может ее посетить, как гордый человек, которого унизили, она не хочет, чтобы видели ее слабость», - разоткровенничался Чубченко в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Он также рассказал, что ранее актриса находилась в санатории в Барвихе. Ей даже разрешили взять с собой любимых кошек.

Как отметил Чубченко, Доронину обеспечивает всем необходимым МХАТ имени Горького, где актриса прослужила много лет.

Чубченко также рассказал, что легенда советского кино сыграла важную роль в его жизни. В частности, поспособствовала тому, чтобы им с женой выделили квартиру в Москве. Кроме того, Доронина стала крестной матерью старшей дочери актера.

Ранее друзья Татьяны Дорониной сообщили журналистам, что утратили с ней связь. Они не смогли ей позвонить даже в день рождения. 12 сентября актрисе исполнился 91 год.