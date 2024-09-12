Друзья 91-летней Татьяны Дорониной бьют тревогу: актриса не выходит на связь даже в день рождения

Друзья актрисы Татьяны Дорониной сообщили журналистам, что утратили с ней связь. Они не могут ей позвонить даже в день рождения. 12 сентября ей исполнился 91 год. Об этом сообщает NEWS.ru.

В окружении Дорониной не знают, где сейчас находится артистка. Информация о ней есть только у ее помощника Игоря Орбу. Но он не делится подробностями, ссылаясь на то, что ему запрещено. В беседе с журналистами он отметил лишь, что актриса чувствует себя «великолепно за свой возраст».

Актриса МХАТа им. М. Горького Лидия Матасова призналась, что уже долгое время передает приветы Татьяне Дорониной только через Орбу. По-другому общаться не получается. То же сообщил народный артист РФ Валентин Клементьев. По его признанию, с именинницей он не созванивался с его ухода из театра. Поэтому ему неизвестно, что происходит с ней сейчас.

Напомним, что Татьяна Доронина уже несколько лет предпочитает уединение. Она избегает общения с журналистами, поэтому о ее состоянии практически нет информации.

Ранее Светлана Немоляева рассказала о сложном характере Татьяны Дорониной.