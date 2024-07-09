Не хочет, чтобы ее забывали: раскрыта причина резких высказываний покинувшей Россию Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию в 2022 году, нередко делает резкие заявления в адрес страны. Артистку призывают лишить всех наград и признать иноагентом. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов в беседе с mk.ru назвал причину «нападок» знаменитости на Родину.

По мнению критика, на громкие высказывания Аллы Пугачевой не стоит обращаться внимание. Сергей Соседов уверен, что исполнительница хита «Миллион роз» делает это для того, чтобы напомнить о себе.

«Забудьте про нее уже. Она все это пишет, чтобы ее не забывали, чтобы ее обсуждали, чтобы люди комментировали ее высказывания. Только для на этого она все делает. Это — главная причина», — заявил журналист.

Сергей Соседов отметил, что певица ему «уже давно неинтересна». Критик считает, что Алла Пугачева перестанет писать резкие комментарии, если о ней забыть.

«На Пугачеву уже вообще не нужно обращать никакого внимания. Мне, например, она уже неинтересна давно. Я про нее забыл. И всем советую сделать так же. Тогда она ничего писать не будет», — высказался Сергей Соседов.

Ранее мы писали о том, что экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин, много лет знакомый с Аллой Пугачевой, назвал ее «жестким человеком» и заявил, что не верит в ее возможное возвращение в Россию.