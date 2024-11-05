Не каждый решится: Ольга Бузова совершила экстремальный поступок

На видео, опубликованном в соцсетях Бузовой, исполнительница хита «Мало половин» села на край башни высотой в 63 этажа, держа в руках российский флаг, несмотря на страх высоты. С Чженчжоу открылся потрясающий вид на город.

«Высота башни Чжунъюань составляет 388 метров. По состоянию на 2012 год была одной из десяти самых высоких башен в мире. Я, которая боится высоты!», — сказала звезда.

Отметим, что Бузова поднялась на такую высоту со страховкой, прикрепленной к спине. Но подписчики все же похвалили поющую телеведущую за смелость. Увлекающаяся альпинизмом Виктория Боня сравнила подъем на башню с покорением вершин. Многие отметили, что не смогли бы оказаться на такой высоте из-за головокружения.

В начале ноября появились слухи о романе Ольги Бузовой с ее бывшим возлюбленным Олегом Майами. Исполнительница представила совместный клип с рэпером на песню «Такси», в котором она и Майами играют влюбленную пару. Фанаты предположили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.

Ранее телеведущая рассказала о своей жизни до популярности. Ольга призналась, что ей приходилось подметать лестницы из-за нехватки денег.