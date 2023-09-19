«Не каждый готов про это услышать: дочь Левкина рассказала о здоровье после удаления опухоли мозга

Дочь экс-участника группы «На-На» Владимира Левкина Виктория рассказала о жизни спустя три года после удаления опухоли мозга. Она призналась, что со здоровьем все хорошо, девушка часто ездит в командировки.

Виктория Левкина окончила коучинговый институт, общается с молодежью и выступает как спикер в разных регионах России.

«По здоровью все хорошо. Жизнь бьет ключом», - сказала она сайту kp.ru.

Девушка делится своей историей на мастер-классах и тренингах. Она признается, что «не каждый готов про это услышать». Виктория считает, что ее опыт может быть полезен: люди будут знать, как вести себя, когда сталкиваешься с подобным диагнозом.

Она не против познакомиться с молодым человеком и говорит, что «открыта к общению».

Напомним, дочь музыканта узнала о болезни в 2019 году, когда случайно отправилась на обследование. Оказалось, что у нее опухоль 3 степени. В 2020 году Левкиной провели операцию. Она прошла несколько курсов лучевой и химиотерапии. Девушка все показывала в соцсетях и делилась, какие анализы сдавать и к каким специалистам идти.