Кривляющуюся Бузову унизили, сравнив с Джигурдой и Леонтьевым

Телеведущая Ольга Бузова любит экспериментировать и примеряет на себя различные образы. Недавно она позировала перед фотографом в серебристом плаще на голое тело. Артистка надела ботфорты с разрезами и сделала влажные кудри. Она принимала откровенные позы, а в какой-то момент распахнула плащ.

Поклонники не оценили перформанс звезды, а высмеяли ее поведение. Более того, многие отметили внешнее сходство 36-летней знаменитости с Никитой Джигурдой и Валерием Леонтьевым. Бузова якобы копирует их стиль и больше напоминает мужчину, а не женщину.

«Это что такое? Транс вошел в чат», «Думала, что Валерий Леонтьев», «С каждым разом все хуже и хуже», «Джигурда или Тарзан», «Буз, ты, может, мужик?», «Почему нельзя делать лицо попроще?» – пишут в комментариях.