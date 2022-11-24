Не как Галкин* с Лободой: Ида Галич высказалась об эмиграции

Из-за того, что в феврале 2022 года началась специальная военная операция, многие звёзды отечественного шоу-бизнеса покинули Россию в знак протеста. Теперь каждую неделю появляются новости о том, что число эмигрантов пополнилось той или иной персоной. В новом интервью для канала «Стрелец-молодец» Галич откровенно прокомментировала ситуацию.

Девушка заявила: уезжать из страны она не собирается. Ида объяснила позицию тем, что она чувствует ответственность перед своими сотрудниками. Кроме того, Галич имеет внушительный заработок, который ей позволяет пережить эти сложные времена без особых усилий. «Мы впервые в такой ситуации оказались. Я буду продолжать бизнес, сохранять рабочие места, потому что у меня есть ресурс. Работаю как лошадь», – сообщила звезда.

Ранее Ида высказалась по поводу ссоры с Настей Ивлеевой. Кажется, примирения между бывшими подругами не будет. Подробности читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ