«Не качай свои права»: Надежда Бабкина посвятила Западу нецензурное четверостишие
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Певица Надежда Бабкина обратилась к Западу цитатой из стихотворения Владимира Саблина под названием «Европе». На своей странице в соцсетях она опубликовала видео, как записывает строчки черным маркером на доске.
Бабкина написала: «Замри, паскудная Европа, и не качай свои права. Ты у России — просто ***, а думаешь, что голова».
К своему посту певица добавила, что это ее мнение.
«Могу себе позволить выражать его так, как хочу», - считает народная артистка РФ.
Ранее Бабкина высказывалась по поводу слухов о расставании с Евгением Гором. Она утверждала, что это глупости»: пара «по сей день вместе» и не расставалась. Сообщения о том, что Бабкина и Гор разошлись, появились в 2023 году. Их давно не видели вместе, а рядом с певицей наблюдали молодого помощника Сергея Рябова.