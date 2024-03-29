«Не качай свои права»: Надежда Бабкина посвятила Западу нецензурное четверостишие

Певица Надежда Бабкина обратилась к Западу цитатой из стихотворения Владимира Саблина под названием «Европе». На своей странице в соцсетях она опубликовала видео, как записывает строчки черным маркером на доске.

Бабкина написала: «Замри, паскудная Европа, и не качай свои права. Ты у России — просто ***, а думаешь, что голова».

К своему посту певица добавила, что это ее мнение.

«Могу себе позволить выражать его так, как хочу», - считает народная артистка РФ.

Ранее Бабкина высказывалась по поводу слухов о расставании с Евгением Гором. Она утверждала, что это глупости»: пара «по сей день вместе» и не расставалась. Сообщения о том, что Бабкина и Гор разошлись, появились в 2023 году. Их давно не видели вместе, а рядом с певицей наблюдали молодого помощника Сергея Рябова.