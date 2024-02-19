«Это такая глупость»: Бабкина ответила, рассталась ли с Гором на самом деле

73-летняя певица Надежда Бабкина сообщила, что не расставалась с Евгением Гором. Слухи об этом она назвала «глупостью».

Заявление Бабкиной о ее отношениях с Гором прозвучало в документальном фильме на МУЗ-ТВ. На слова артистки обратило внимание издание StarHit.

Певица сказала, что они с Гором «по сей день вместе» и «никто не расстается».

«Вот говорили, что мы расстались, кто-то кого-то бросил. Это такая глупость!» - произнесла Бабкина.

Слухи об их расставании возникли из-за того, что пару давно не видели вместе. В 2023 году появились сообщения о романе певицы с помощником Сергеем Рябовым.

Ранее Бабкина высказывалась о вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Исполнительница сообщила, что ее не звали, сама артистка тоже не изъявляла желание быть на мероприятии. По мнению певицы, другим артистам следовало думать, куда они идут и для какой цели.