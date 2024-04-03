«Не избежит наказания»: что ждет Татьяну Лазареву* за пропаганду терроризма

Адвокат Александр Бенхин заявил, что телеведущей Татьяне Лазаревой*(Признана иноагентом на территории РФ) может грозить до восьми лет лишения свободы за пропаганду терроризма. По его мнению, артистка не избежит наказания. Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что первой о незаконной деятельности Лазаревой* заговорила председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская. Она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить иноагента на пропаганду и оправдание терроризма, ссылаясь на интервью, в котором ведущая радовалась атаке беспилотников на российские города.

Если же Татьяна* действительно нарушила таким образом закон, то, как утверждает адвокат Бенхин, будет возбуждено уголовное дело. Он считает, что ее слова можно назвать «хрестоматийным оправданием терроризма».

«На нее могут возбудить уголовное дело. Там можно получить срок в восемь лет. <…> Так что она тоже не избежит наказания», - поделился мнение правозащитник.

Отметим, что Лазарева* уже довольно давно не живет в России. По последним данным, она находится в Испании.

Ранее Татьяна Лазарева* объявила, что намерена баллотироваться в Мосгордуму. Она отметила, что хочет проверить, действительно ли ее статус иноагента не накладывает никаких ограничений или же нет.

*(Признана иноагентом на территории РФ)