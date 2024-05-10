Не испытывают проблем: как Алла Пугачева и другие репатрианты чувствуют себя в Израиле

Певица Алла Пугачева и другие звезды, уехавшие из России в Израиль, успешно интегрировались в стране. Об этом рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин.

Посол рассказала, что лично не встречалась с Аллой Пугачевой, но ее песни она помнит с детства. По словам Гальперин, артисты-репатрианты и люди из других сфер не испытывают проблем в Израиле.

«Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре», — цитирует посла агентство ТАСС.

Она отметила, что в стране работает театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. В целом власти страны рады, что россияне успешно интегрировались в новую культуру.

Алла Пугачева уехала жить за границу с семьей в начале СВО. Изначально Примадонна с детьми и супругом жила в Израиле, а во время политических волнений они уезжали на Кипр. Периодически певица приезжала в Россию, но о полном возвращении Примадонны на Родину речь пока не идет.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что о Пугачевой надо забыть. Также он назвал артистку «наглой теткой».