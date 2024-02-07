«Не испытываю к ним никакого сочувствия»: Драпеко высказалась об отмене спектаклей Серебрякова и Раппопорт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко не испытывает сочувствия к актерам Алексея Серебрякову и Ксении Раппопорт на фоне отмены их спектакля. Об этом член ГД рассказала в беседе с NEWS.ru.

Артисты театра должны были принять участие в постановке спектакля «Эйнштейн и Маргарита». Однако его отменили. По мнению Драпеко, ни Раппопорт, ни Серебряков не заслуживают сожаления по этому поводу. Депутату претит их «гадостная позиция».

«Я знаю о высказываниях Раппопорт и Серебрякова, поэтому не испытываю к ним никакого сочувствия после отмены спектаклей. Сомневаюсь, что они финансируют ВСУ, скорее все заработанные деньги они себе оставляют. Наши правоохранительные органы их бы уже проверили множество раз. Это просто их гадостная позиция», — заявила член ГД.

Отмена спектакля, по словам Драпеко, самая адекватная мера в данном случае. А для признания их иноагентами и других действий пока недостаточно оснований.

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