«Не использую макияж никогда»: Лолита отказалась краситься на «Новой волне»

Лолита вышла к журналистам без макияжа и заявила, что не любит краситься. Об этом сообщает Kp.ru.

Лолита пришла на ковровую дорожку фестиваля «Новая волна» без макияжа. У певицы тут же спросили, почему она отказалась краситься. Выяснилось, что знаменитость практически не пользуется макияжем.

«Я вообще не использую макияж в жизни, вообще никогда. Начиная со школьных лет, я никогда не красилась, чтобы выйти на улицу и кому-то понравиться. В лучшем случае я могла нанести блеск для губ, и то если у меня трескались губы, но не больше», — рассказала она.

При этом Лолита заявила, что не забывает пользоваться кремами для лица и регулярно ходит к косметологам.

«С собой в сумке всегда есть маски какие-нибудь, которые просто положил. Ну, и подкалываюсь раз в год», — добавила она.

