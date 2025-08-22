«Не использую макияж никогда»: Лолита отказалась краситься на «Новой волне»
© Korobeynikov Dmitry / East News
Лолита вышла к журналистам без макияжа и заявила, что не любит краситься. Об этом сообщает Kp.ru.
Лолита пришла на ковровую дорожку фестиваля «Новая волна» без макияжа. У певицы тут же спросили, почему она отказалась краситься. Выяснилось, что знаменитость практически не пользуется макияжем.
«Я вообще не использую макияж в жизни, вообще никогда. Начиная со школьных лет, я никогда не красилась, чтобы выйти на улицу и кому-то понравиться. В лучшем случае я могла нанести блеск для губ, и то если у меня трескались губы, но не больше», — рассказала она.
При этом Лолита заявила, что не забывает пользоваться кремами для лица и регулярно ходит к косметологам.
«С собой в сумке всегда есть маски какие-нибудь, которые просто положил. Ну, и подкалываюсь раз в год», — добавила она.
