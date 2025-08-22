«Мужчины очень долго соображают»: Лолите пришлось разгружать стройматериалы

Певица Лолита рассказала, как ей пришлось разгружать стройматериалы и корм для собак. Звезда поделилась секретом стройности и отметила, что силовые тренировки у нее есть и без спортивного зала. Он побеседовала с Super.ru.

Поклонники отмечают, что исполнительница хита «На Титанике» выглядит подтянуто. Она призналась, что не следит за своим весом и призвала фанатов выбросить из дома весы. Но отметила, что в ее жизни бывают ситуации, похожие на активную тренировку. 61-летней певице пришлось разгружать машину.

«Мне надо было разгрузить машину, никого не было. Я подняла и 25 килограммов перенесла в закрытое помещение, а клей нельзя хранить на открытом. Короче, я вам скажу, я выжимаю этот вес без всяких качалок. Ну, главное, я вспоминала, чтобы не сорвать спину, надо присесть. Всё! Когда ты здоров духом, башкой, ты делаешь необходимые вещи», — поделилась Лолита.

Артистка добавила, что ей к тому же пришлось ворочать мешки с кормом для собак.

Певица призналась, что женщинам часто приходится самим поднимать вес во время покупок. Она пожаловалась на нерасторопность мужчин.

«Иногда мужчины очень долго соображают. Вот пока пакетик возьмет, пока он сыпет картошечку, пока он... блин, [надо] быстро, там еще морковка, там мясо!» — привела пример звезда.

