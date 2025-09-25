«Не исключаю, что могла взять какой-то кредит»: Дана Борисова прокомментировала решение суда

Ведущая Дана Борисова отреагировала на решение суда о взыскании с нее некой суммы. Она рассказала, что не имеет ипотек и крупных кредитов.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Решение о взыскании вынес мировой суд района Раменки. По словам Даны, она не живет в том районе 8 лет. Борисова допустила, что взыскание связано с долгом за ЖКХ – новый жилец не платит за электроэнергию.

«Видимо, накопилась серьезная сумма. Не исключаю, что я могла взять какой-то кредит. Ну бывает, пропустила минимальный платеж. … Каких-то ипотек или крупных кредитов у меня точно нет», - отреагировала ведущая.

Она сама зашла на сайт, чтобы посмотреть информацию по делу. Однако разобраться, что за долг, Борисова не смогла и решила направить адвоката для выяснения подробностей.

Борисова одна воспитывала дочь, недавно Полине исполнилось 18 лет. Телеведущая тратит большие суммы на пластические операции для себя и дочери. Как сообщалось, по решению суда с нее должны взыскать задолженность в размере 500 тыс. рублей.