Не искала возлюбленного, а лишь тихо о нем мечтала: Дарья Повереннова рассказала о браке с мужем-миллионером

Актриса Дарья Повереннова второй раз вышла замуж в 2021 году. Только на этот раз, по словам знаменитости, она наконец-то обрела долгожданное счастье. Ее избранником стал миллионер Андрей Шаронов, передает Kp.ru.

Повереннова отметила, что после развода не искала любовь. Но при этом актриса имела в голове и сердце образ того, кто может быть с ней рядом.

Дарья не стала бегать по различных тусовкам в поисках второй половинки, а просто освободила место рядом с собой. В итоге в 41 год она повстречала Шаронова, с которым, как утверждает, по-настоящему счастлива.

«Свято место пусто не бывает», — заявила актриса.

Также Повереннова верит в провидение высших сил и считает, что ни в коем случае нельзя ставить на себе крест.

Ранее Яна Поплавская высказалась о втором браке с мужчиной, который младше ее на 15 лет. Актриса заявила, что совсем не ощущает разницы в возрасте.